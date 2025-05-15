Yaşam

Hatay'da dolu yağışı hayatı felç etti

Hatay'da akşam saatleri sağanak yağmurun ardından dolu yağışı etkili oldu. Dolu bazı mahalleleri beyaza bürürken o anlar kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Hatay'da dolu yağışı hayatı felç etti

Hatay'da akşam saatlerinde etkisini hissettiren dolu yağışı yolları beyaza bürüdü. Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde yağış etkisini hissettirdi.

HATAY'DA DOLU YAĞIŞI

Yağışlı havayla birlikte zaman zaman dolu etkili oldu. Dolu yağışı çevreyi beyaza bürürken o anlar kameraya yansıdı.

Foto: İHAFoto: İHA

Yağışlı havayla birlikte yollar göle dönerken, şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışlı havanın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN