Bitlis'te feci kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı:Yaralılar var

Bitlis’te feci bir kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileye mensup toplam 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 00:52

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Alınan bilgilere göre Bitlis merkezden Mutki ilçesine gitmek üzere seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü yolun yağmurdan dolayı kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileye mensup toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ve ağır yaralılardan birinin Van'a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

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