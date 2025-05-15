Vatandaşa bozuk peynir yedireceklerdi! 7 ton peynir imha edildi
İzmir'in Bornova ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde tüketime uygun olmayan 7 ton peynir tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz 7 ton 12 kilogram peynir ekipler tarafından imha edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan 7 ton peynir imha edildi.
TARİHİ GEÇMİŞ VE ETİKETSİZ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 farklı soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz 7 ton 12 kilogram peynir bulunduğu tespit edildi.
Uygunsuz ürünler, kontrol görevlilerinin gözetiminde katı atık bertaraf tesisinde imha edildi.