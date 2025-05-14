Yaşam

Biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi İzmir'de yakalandı

İzmir'in Konak ve Çeşme ilçelerinde Güven Timleri polisi tarafından yapılan operasyonlarda, biri kırmızı bültenle aranan 2 firari cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Biri kırmızı bültenle aranan 2 cinayet firarisi İzmir'de yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde yaptıkları çalışmada, Konak ve Çeşme ilçelerinde firari cinayet zanlılarının saklandığını belirledi. İstanbul'da işlediği 2 farklı kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan H.G. ile Çanakkale'de eşini kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K.O., saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

BİRİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 CİNAYET FİRARİSİ YAKALANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.