Ümraniye'de gecekondu yangını: Vatandaşlar binada mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 14.05.2025 04:44

Yangın, saat 23.45 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Münasip Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bitişikte bulunan apartmana ve garajda bulunan otomobile sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.