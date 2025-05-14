Ortaköy'de feci kaza: Yokuş aşağı giderken bina boşluğuna uçtu

Beşiktaş'ın Ortaköy mahallesinde seyir halinde ilerleyen lüks bir cip, gece saatlerinde dehşeti yaşadı. Sürücü yokuş aşağı sokakta ilerlerken bir binanın boşluğuna uçtu. Araç demir korkuluklara çarparak dururken olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 05:22

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Kaza, saat 00.15 sıralarında Ortaköy Tavukçu Remzi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 EOS 88 plakalı cip, sokakta yokuş aşağı ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bina boşluğuna uçtu.

Korkuluklara çarparak durabilen cipte bulunan 2 kişi, araçtan kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

CİP BOŞLUKTAN ÇIKARILDI

Kazada yaralanan olmazken, cip ekiplerin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

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