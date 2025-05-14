Çankırı Kalesi'nde feci kaza: Kayalıklardan düşen yaralı için ekipler seferber oldu

Çankırı Kalesi'nde gece saatleri gezen E.M., dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklara düşerek yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen 112 ekipleri mahsur kalan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 04:37

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Olay, gece saatlerinde tarihi Çankırı Kalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. isimli vatandaş dengesini kaybederek kaleden kayalık alana düşmesi sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayalıkların arasında mahsur kalan yaralı şahıs, ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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