Şanlıurfa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde, bir inşaatın 7. katında çalışan 48 yaşındaki R.A. dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, R.A’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Paşabağı Mahallesi'nde bir inşaatın 7'nci katında çalışan R.A. (48) dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından R.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.