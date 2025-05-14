AJet'ten yaz aylarına özel ucuz bilet kampanyası

AJET, yaz aylarına özel başlattığı kampanya ile Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı direkt uçuşlarda 48 bin koltuğu vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Sadece 14 Mayıs 10.00 ile 15 Mayıs 23.59 arasında geçerli olan kampanyaya AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden ulaşılabiliyor. Uygun fiyatlı biletler 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:25

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AJET, başlattığı yaz kampanyası ile yolcularına belirli sayıda koltukta 40 dolardan biletlerin satışa sunulduğunu açıkladı.

YURT DIŞI TARİHLERİ BELLİ OLDU

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli koltuk satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli 'basic' biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak AJet'in indirimli biletleri yolcular 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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