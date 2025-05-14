Sucuk yerine bakın ne yedirmişler! Bakanlık o firmaları tek tek ifşaladı
Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni ürün ve firmaları da ekledi. Listede lahmacun, kıyma, sucuk ve birçok üründe yapılanlar mide bulandırdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.
LİSTE GÜNCELLENMEYE DEVAM EDİYOR
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
SUCUKTA MİDE BULANDIRAN HİLE
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı son listede, Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli sucuk üretimi yapan firmalar da yer aldı.