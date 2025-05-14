Yaşam

Sucuk yerine bakın ne yedirmişler! Bakanlık o firmaları tek tek ifşaladı

Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni ürün ve firmaları da ekledi. Listede lahmacun, kıyma, sucuk ve birçok üründe yapılanlar mide bulandırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sucuk yerine bakın ne yedirmişler! Bakanlık o firmaları tek tek ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

LİSTE GÜNCELLENMEYE DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

SUCUKTA MİDE BULANDIRAN HİLE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı son listede, Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli sucuk üretimi yapan firmalar da yer aldı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

SUCUKTA HİLE YAPANLAR LİSTESİ

Sakarya'da faaliyet gösteren Ali Haydar Öztürk Et ve Et Ürünleri firması, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hileli ürün listesinde yer aldı. Firma yetkilisi Ali Haydar Öztürk adına kayıtlı olan işletmenin ürettiği dana sucukta, laboratuvar analizleri sonucunda sakatat (baş eti) tespit edildi.

- ALTUN PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Akkoyun marka dana sucuklarında deri dokusu ve kanatlı eti bulundu.

- ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Ertürk marka sucuklarda mekanik ayrılmamış kanatlı eti ve soya tespit edildi.

- Afyonkarahisar Efem Sucukları markası ile satışa sunulan piliç sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' kullanıldığı ortaya çıktı.

- Ceylaner marka piliç sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespit edildi.

- Afyon Keyf-i Sucuk markası ile satışa sunulan ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

- Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret tarafından üretilen Afyon Gürkasap marka dana sucuklarında kanatlı eti tespit edildi.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

PİDE HARCINDA NE ARARSAN VAR!

Bursa'da bulunan 42 Etli Ekmek Konya Sofra adlı işletmenin pide harcında "Deri dokusu, kanatlı eti, sakatat (taşlık) tespit edildi. Öte yandan İstanbul Pendik'te bulunan Sivaslım Etli Ekmek ve Köfte Salonu adlı işletmenin etli ekmek pişmiş iç harcında "Kanatlı eti, sakatat (Kalp, karaciğer, taşlık)'a rastlanıldı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Zeytinyağı, bal, taze kaşar, beyaz peynir gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

13 MAYIS 2025 HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ