Kırıkkale'de bıçaklı silahlı kavga! 1 ölü 2 yaralı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde, husumetli iki grup arasında gece saatlerinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri kiş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 08:22

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Arap Sefa Türe hayatını kaybetti, U.O, Ö.F.S, S.S. yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Arap Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken U.O, Ö.F.S, S.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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