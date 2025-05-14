Yaşam

Vicdansız anne! 4 yaşındaki çocuğa şiddet

İstanbul Ataşehir’de yaşayan Cezayir asıllı müzisyen Bakri Kour, geçtiğimiz aylarda dört yaşındaki kızı Ela’nın vücudunda çeşitli yara izleri fark etti. Küçük kızın “Anne beni dövüyor.” demesi üzerine harekete geçen Kour, eşinin cep telefonunu incelediğinde şoke eden manzarayla karşılaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vicdansız anne! 4 yaşındaki çocuğa şiddet
İstanbul Ataşehir'de yaşayan Müzisyen Bakri Kour, beş yıl önce yabancı uyruklu Hafsa O. ile evlendi. Kour, geçtiğimiz aylarda 4 yaşındaki kızı Ela'nın vücudundaki yaraları fark etti.

Küçük kızın "Annem beni dövüyor." demesi üzerine şüphelenen baba, durumu eşine sorduğunda "düştü" cevabını aldı.

Öz annesinden 4 yaşındaki çocuğa şiddet (AHABER)Öz annesinden 4 yaşındaki çocuğa şiddet (AHABER)

DAYAĞI GİZLİ KAMERA ORTAYA ÇIKARDI

Eşinin bozuk telefonunu tamir ettirip geri alan Kour, Messenger'da sesli mesajları fark etti.

Eşi, mesajlarda çocuğu dövdüğünü dalga geçerek anlatıyordu. Bunun üzerine eve gizli kamera yerleştiren baba, görüntüleri izlediğinde şoke oldu. Çocuğunu döven kişinin öz annesi olduğunu gören baba, boşanmak için dava açtı.

Öz annesinden 4 yaşındaki çocuğa şiddet (AHABER)Öz annesinden 4 yaşındaki çocuğa şiddet (AHABER)

ÇOCUĞU KAÇIRDILAR

İddiaya göre anne, kızını görmek için Kour ile buluşmaya yalnız gelmedi. Hafsa O.'nun yanında gelen kişiler babayı darbedip küçük çocuğu arabaya bindirip kaçırdı. Yaşananları anlatan baba, "İki kişi beni tuttu. Onlar da çocuğu arabaya alıp götürdüler. Sol kulağım acıyordu, karakolda hissettim." dedi.

Öz annesinden 4 yaşındaki çocuğa şiddet (AHABER)Öz annesinden 4 yaşındaki çocuğa şiddet (AHABER)

Kour, kızının zorla alındığını ve darbedildiğini belirterek tekrar suç duyurusunda bulundu.