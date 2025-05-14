Vicdansız anne! 4 yaşındaki çocuğa şiddet
İstanbul Ataşehir’de yaşayan Cezayir asıllı müzisyen Bakri Kour, geçtiğimiz aylarda dört yaşındaki kızı Ela’nın vücudunda çeşitli yara izleri fark etti. Küçük kızın “Anne beni dövüyor.” demesi üzerine harekete geçen Kour, eşinin cep telefonunu incelediğinde şoke eden manzarayla karşılaştı.
Küçük kızın "Annem beni dövüyor." demesi üzerine şüphelenen baba, durumu eşine sorduğunda "düştü" cevabını aldı.
DAYAĞI GİZLİ KAMERA ORTAYA ÇIKARDI
Eşinin bozuk telefonunu tamir ettirip geri alan Kour, Messenger'da sesli mesajları fark etti.
Eşi, mesajlarda çocuğu dövdüğünü dalga geçerek anlatıyordu. Bunun üzerine eve gizli kamera yerleştiren baba, görüntüleri izlediğinde şoke oldu. Çocuğunu döven kişinin öz annesi olduğunu gören baba, boşanmak için dava açtı.
ÇOCUĞU KAÇIRDILAR
İddiaya göre anne, kızını görmek için Kour ile buluşmaya yalnız gelmedi. Hafsa O.'nun yanında gelen kişiler babayı darbedip küçük çocuğu arabaya bindirip kaçırdı. Yaşananları anlatan baba, "İki kişi beni tuttu. Onlar da çocuğu arabaya alıp götürdüler. Sol kulağım acıyordu, karakolda hissettim." dedi.