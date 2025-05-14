Vicdansız anne! 4 yaşındaki çocuğa şiddet

Giriş Tarihi: 14.05.2025 08:07

Eşi, mesajlarda çocuğu dövdüğünü dalga geçerek anlatıyordu. Bunun üzerine eve gizli kamera yerleştiren baba, görüntüleri izlediğinde şoke oldu. Çocuğunu döven kişinin öz annesi olduğunu gören baba, boşanmak için dava açtı.

Öz annesinden 4 yaşındaki çocuğa şiddet (AHABER)

ÇOCUĞU KAÇIRDILAR



İddiaya göre anne, kızını görmek için Kour ile buluşmaya yalnız gelmedi. Hafsa O.'nun yanında gelen kişiler babayı darbedip küçük çocuğu arabaya bindirip kaçırdı. Yaşananları anlatan baba, "İki kişi beni tuttu. Onlar da çocuğu arabaya alıp götürdüler. Sol kulağım acıyordu, karakolda hissettim." dedi.