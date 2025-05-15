Hatay'da sağanak hayatı felç etti! Caddeler göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası sağanağın etkili olduğu noktalardan biri de Hatay oldu. Etkisini akşam saatlerinde gösteren sağanak nedeniyle yollar göle dönerken sokak ve caddelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 00:17

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler de zor anlar yaşadı.

İlçede akşam etkisini gösteren sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.

ULAŞIM AKSADI

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı. Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

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