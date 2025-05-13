Sokakta oyun oynarken aracın altında kaldı: 4 yaşındaki çocuktan kahreden haber

Sultanbeyli'de öğle saatleri sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yere düşmesinin ardından üzerinden ticari araç geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kimliği açıklanmayan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 01:20

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Sultanbeyli'de öğle saatleri korkunç bir kaza yaşandı. Abdurrahmangazi Mahallesi Melik Sokak'ta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, koşarken dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç, çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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