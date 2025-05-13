Bayraktar TB3'ten yeni başarı: TGC Anadolu'dan havalanarak hedefleri tam isabetle vurdu

Giriş Tarihi: 13.05.2025 01:35

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HALUK GÖRGÜN'DEN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 dakikadan az bir sürede havalanan iki Bayraktar TB3, TCG ANADOLU'dan yükseldi. Yerli motorumuz PD-170'in gücüyle semaya çıktı, MAM-L mühimmatı ASELFLIR-500 ve CATS elektro-optik sistemiyle hedefi tam isabetle vurdu! Bu sadece bir test değil; değişen harp doktrinlerine Türk mühendisliğinin, yerli gücün ve vizyonun verdiği tarihi bir cevaptır! Semadan gemiye, gemiden hedefe. Artık her cephe bizimdir! Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.