Ordu'daki inşaat alanında korkunç kaza: İşçi yük asansörünün altında can verdi

Giriş Tarihi: 13.05.2025 05:18

Hayatını kaybeden işçi Hakan Yakışan (DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakışan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.