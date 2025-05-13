Ordu'daki inşaat alanında korkunç kaza: İşçi yük asansörünün altında can verdi
Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçi Hakan Yakışan, üzerine yük asansörünün düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, Yakışan'a ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, bu akşam saat 17.30 sıralarında Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat alanında çalışan Hakan Yakışan'ın üzerine, inşaatın dış cephesinde yer alan yük asansörünün kabini düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakışan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.