Asi Nehri'ne düşen vatandaş mahsur kaldı: Ekiplerce kurtarıldı

Giriş Tarihi: 13.05.2025 05:26

Olay, Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen Asi Nehri'nin yatağına düşen bir vatandaş mahsur kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sualtı koruma ekipleri, müdahalesi sonucunda mahsur kalan vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.