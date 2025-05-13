Asi Nehri'ne düşen vatandaş mahsur kaldı: Ekiplerce kurtarıldı
Bir vatandaş Hatay'da bulunan Asi Nehri'ne düşmesiyle mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, vatandaşı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Sağlık ekipleri tarafından kurtarılan vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen Asi Nehri'nin yatağına düşen bir vatandaş mahsur kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sualtı koruma ekipleri, müdahalesi sonucunda mahsur kalan vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin nehre düşüp mahsur kalan vatandaşa, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.