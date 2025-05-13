İzmir'de 21 yıl hapis cezası bulunan firari kimlik sorgulamasında yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde hakkında hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari M.Y ilçe genelinde yapılan denetim sırasında yakalandı. Şüpheli kimlik sorgulamasını ardından arandığı tespit edilmesi üzerine Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 05:10

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İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine ve Bornova Suç Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bugün ilçe genelinde uygulama yaptı. Polis ekipleri, yaptıkları denetleme sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelinin hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y., olduğunu saptadı. Gözaltına alınan M.Y., Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Firari hükümlü, polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye teslim edildi.

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