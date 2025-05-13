Kılıçlı ve sopalı çöp atma tartışması: 3 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli iki komşu arasında çöp atma tartışması çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kılıçlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sokak ortasında saldırırken olayda 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 05:40

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Olay saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 'çöp atma' nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopa, bıçak ve kılıçla saldırdı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgayı güçlükle sonlandıran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlem alırken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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