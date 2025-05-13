Çakmakla oynarken yangın çıkardı: Anne ve oğlu son anda kurtarıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 4'ncü katında yangın çıktı. Alevlerin iddiaya göre 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oyun oynadığı sırada çıktığı belirtildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken evde bulunan anne ve oğlu kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 05:44

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Yangın akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde 4 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında anne Ayşe S. ve 5 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi. Anne ve oğlu ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının 5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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