Başkent'te lise öğrencilerinden yumruklu kavga: Vatandaşlar güçlükle ayırdı

Ankara'da lise öğrencilerinden oluşan iki grup arasından bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Öğrencilerin kavgası diğer öğrencilerin katılımıyla daha da büyüdü. Kavga çevredeki vatandaşlar sayesinde daha fazla büyümeden sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 03:41

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Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir lisenin önünde öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışı vaktinde yaşanan kavga diğer öğrencilerin katılımıyla daha da büyüdü.

Kavgada yaralanan herhangi bir öğrenci bulunmazken, çevredekilerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Öğrencilerin karıştığı kavganın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

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