Yaşam

Bakkal dükkanında korkutan anlar: Engelli gencin çıkardığı yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatleri zihinsel engelli bir genç, bakkal önündeki plastik kasaları ateşe verdi. İş yeri sahibinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Bakkal dükkanında korkutan anlar: Engelli gencin çıkardığı yangın kontrol altına alındı

Olay saat 01.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesinde bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli Burak Y. (25), bidon içindeki benzini, bakkalın önündeki plastik kasalara dökerek ateşe verdi.

BAKKAL DÜKKANI ÖNÜNDE YANAN KASALAR SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri gören iş yeri sahibinin suyla müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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