Adıyaman'da dengesini kaybeden kadın 3'ncü kattan düştü

Adıyaman'ın merkez Yenisanayi Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katında yaşayan bir kadın, dengesini kaybetmesi üzerinde metrelerce yükseklikten düştü. Olayda yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 03:23

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Adıyaman'ın merkez Yenisanayi Mahallesi 2871 Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3. katında bulunan B.A. isimli kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan B.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan B.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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