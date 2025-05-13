Aydın'da servis minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde otoyol şantiyesinde çalışan 60 yaşındaki Naki Yılmaz, servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, minibüsün çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Dalama Mahallesi'nde, otoyol yapımında çalışan işçileri almaya gelen H.İ.D. (52) idaresindeki 09 APH 348 plakalı servis minibüsü, geri manevra yaptığı sırada işçilerden Naki Yılmaz'a (60) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.