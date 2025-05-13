Samsun'da halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 15:30

Paylaş



ABONE OL

Kaza, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kadir A.'ya (86), yaya geçidinde A.P.'nin kullandığı 55 RT 054 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.