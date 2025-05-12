Satmak üzere olduğu aracı kaza yaptı! Hafif ticari araç üzerine çıktı

Hatay’da park halindeki otomobilin üzerine çıkan hafif ticari araç, talihsiz anlara sahne oldu. Tofaş sürücüsü, aracını satmak için kaporasını alırken kaza yaşandı.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:10

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen ilginç bir kazada, park halindeki Tofaş marka otomobilin üzerine hafif ticari araç çıktı. Satılmak üzere olan otomobilin üzerindeki hasar, sürücüsünü şaşkına çevirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde cadde üzerinde ilerleyen 31 NEE 23 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 80 AGN 312 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanma yaşanmadı.

Olay yerine gelen Tofaş sürücüsü, aracını satmak için kapora aldığını belirterek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi. Vatandaşlar, kazanın ardından hafif ticari aracı Tofaş'ın üzerinden indirerek, araçları çekiciyle otoparka çekilmesi için görevlilere teslim etti.

Yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların otoparka çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı.

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