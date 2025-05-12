Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaptı: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobilin sürücüsü, kaza yaparak durabildi. Olayda bir kişi ağır yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:06

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir otomobile kurşun yağdırıldı. Ateş açılan otomobil kaza yaparak durdu, sürücüsü ise ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta, 21.30 sıralarında feci bir olay yaşandı. 34 GAL 303 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak durabildi.

Ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Fırat O., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyan Fırat O., burada entübe edilerek Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kurşun izlerini ve diğer delilleri incelemek amacıyla uzun süre çalışmalarını sürdürdü. Kurşun yağmurunun ardından meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Olayla ilgili gelişmeler oldukça duyurulacak.

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