Düzce’de park halindeki araç alevlere teslim oldu

Düzce’nin Kültür Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin alt kısmından alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:14

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Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin aracı tamamen sarmasını engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Düzce'nin Kültür Mahallesi Mansur Bayram Caddesi üzerindeki bir otoparkta park halindeki otomobilde saatler 20.00'yi gösterdiğinde yangın başladı. Otomobilin alt kısmından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale ederek alevlerin araç tamamen sarmasını engelledi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucu maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan kimse olmadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

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