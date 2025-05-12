Ataşehir’de doğalgaz parlaması panik yaratıp genç kızı 5. kattan attı!

Ataşehir’de set üstü ocak montajı sırasında doğalgaz parlaması sonucu panikleyen genç, 5. kattan aşağıya düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:43

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Ataşehir'de, bir binada set üstü ocak montajı yapan 22 yaşındaki genç, doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyip 5. kattan kendini attı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. 22 yaşındaki D.E., bir dairenin 5. katında set üstü ocak montajı yaparken doğalgazın patlaması sonucu panikleyerek kendini aşağıya attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis, doğalgaz parlamasının nedenini araştırarak, olayı daha detaylı incelemeye aldı.

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