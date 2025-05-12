Kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada trafik, tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:25

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, plakası belirlenemeyen bir tırın temasıyla kontrolden çıkan otomobil, kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yol tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Limonlu Mahallesi Burçalanı mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya istikametine seyreden 33 AZY 731 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., plakası belirlenemeyen bir tırla temas etti. Bu temasla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden M.A., otomobiliyle aynı istikamette ilerleyen 33 VG 409 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.A. ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Erdemli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunun Antalya istikametindeki trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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