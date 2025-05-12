Ankara’da motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Motosikletin, yol kenarındaki trafik levhasına çarpması sonucu sürüklenen araçtan düşen sürücü ve yolcu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:02

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Ankara Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında feci bir kaza yaşandı. Konya istikametinde seyreden motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kilometrelerce sürüklenirken, üzerindeki sürücü Yusuf K. ve yolcu Efe Batuhan K. kaldırıma düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, motosikletteki iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Yusuf K. ve Efe Batuhan K.'nin ölümüne yol açan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bölge trafiği bir süre aksarken, ekiplerin incelemeleri sonrasında yol tekrar açıldı. Motosikletin nasıl kontrolsüz bir şekilde levhaya çarptığına dair soruşturma sürüyor.

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