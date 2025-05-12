Gezi dönüşü yedikleri yemek zehirledi: 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kayseri’den Şanlıurfa’ya düzenlenen kültürel gezi dönüşünde 14 lise öğrencisi, Gaziantep’in Nizip ilçesi yakınlarında yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 00:46

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Kayseri'den Şanlıurfa'ya düzenlenen bir okul gezisine katılan lise öğrencileri, dönüş yolunda zehirlenme belirtileri gösterdi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde rahatsızlanan 14 öğrenci, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve öğrencilerin tükettiği yemekten numune alındığını bildirdi.

ARAÇTA AYNI ANDA RAHATSIZLANDILAR

Kayseri'den gelen lise öğrencileri, Şanlıurfa'daki kültürel gezi sonrası dönüş yoluna geçti. Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında 14 öğrenci aynı anda mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Durumu fark eden gezi görevlileri güzergahı değiştirerek öğrencileri Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR, DURUMLARI İYİ

Acil serviste tedavi altına alınan 14 öğrencide, yedikleri yemekten kaynaklı gıda zehirlenmesi tespit edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Tedbir amaçlı müşahede altında tutulan öğrencilerle ilgili ailelere bilgi verildi.

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Öğrencilerin yediği yemekten numuneler alınarak laboratuvar analizine gönderildi. Zehirlenmeye neden olan maddenin ne olduğu yapılacak incelemeler sonucu netlik kazanacak.

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