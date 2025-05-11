Influencer olma uğruna trafiği tehlikeye attı! 11 bin lira ceza yedi
Bolu’da motosikletiyle 236 kilometre hızla tek teker üstünde giden ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü, “influencerlara özendim” savunmasıyla cezadan kurtulamadı. Ehliyetine el konulan sürücüye toplam 11 bin 434 TL para cezası kesildi.
Bolu'da motosikletiyle yaptığı tehlikeli gösteriyi sosyal medya hesabında paylaşan genç sürücü, trafik polisinin takibi sonucu yakalandı. "Influencerlara özenerek yaptım" açıklamasında bulunan sürücüye, hem ehliyetine el konuldu hem de 11 bin 434 lira para cezası kesildi. Olay, sosyal medya kullanımının trafikteki etkilerine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
TEK TEKER ÜSTÜNDE 236 KİLOMETRE HIZLA GİTTİ
Bolu'da akşam saatlerinde trafikte tehlikeli hareketler yapan 14 BT 272 plakalı motosikletin sürücüsü Batuhan T., motosikletiyle 236 kilometre hızla tek teker üzerinde ilerlediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü kısa süre içinde Kılıçarslan Mahallesi'nde yakaladı.
EHLİYETİNE VE MOTORUNA EL KONULDU
Yapılan incelemede, Batuhan T.'nin motosikletiyle trafiği ciddi şekilde tehlikeye attığı tespit edildi. Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine ve motosikletine, sağlık durumunun yerinde olup olmadığının tespiti gerekçesiyle el koydu. Ayrıca sürücünün, yeniden ehliyet alabilmek için psikolojik değerlendirmeden geçmesi gerektiği bildirildi.
11 BİN 434 LİRA CEZA KESİLDİ
Tehlikeli araç kullanımı ve kamu güvenliğini tehlikeye atma suçlarından toplamda 11 bin 434 lira para cezası kesilen Batuhan T.'nin motosikleti ise oto kurtarıcı yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.
"INFLUENCERLARA ÖZENDİM" SAVUNMASI
Yakalanmasının ardından açıklama yapan Batuhan T., yaptığının büyük bir hata olduğunu kabul ettiğini belirterek, "Birkaç tane özendiğim influencer vardı. Onlar gibi olmak istedim. Yaptığım doğru değildi, bunun bedelini ödedim" dedi. Sözlerinin devamında, dağdan indikten sonra üzerini değiştirmeden ceza yediğini ifade eden Batuhan T., pişmanlığını dile getirdi.