Influencer olma uğruna trafiği tehlikeye attı! 11 bin lira ceza yedi

Giriş Tarihi: 11.05.2025 22:32

Yapılan incelemede, Batuhan T.'nin motosikletiyle trafiği ciddi şekilde tehlikeye attığı tespit edildi. Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine ve motosikletine, sağlık durumunun yerinde olup olmadığının tespiti gerekçesiyle el koydu. Ayrıca sürücünün, yeniden ehliyet alabilmek için psikolojik değerlendirmeden geçmesi gerektiği bildirildi.

Bolu 'da motosikletiyle yaptığı tehlikeli gösteriyi sosyal medya hesabında paylaşan genç sürücü, trafik polisinin takibi sonucu yakalandı. "Influencerlara özenerek yaptım" açıklamasında bulunan sürücüye, hem ehliyetine el konuldu hem de 11 bin 434 lira para cezası kesildi. Olay, sosyal medya kullanımının trafikteki etkilerine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

FOTOĞRAF: İHA

11 BİN 434 LİRA CEZA KESİLDİ

Tehlikeli araç kullanımı ve kamu güvenliğini tehlikeye atma suçlarından toplamda 11 bin 434 lira para cezası kesilen Batuhan T.'nin motosikleti ise oto kurtarıcı yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.

"INFLUENCERLARA ÖZENDİM" SAVUNMASI

Yakalanmasının ardından açıklama yapan Batuhan T., yaptığının büyük bir hata olduğunu kabul ettiğini belirterek, "Birkaç tane özendiğim influencer vardı. Onlar gibi olmak istedim. Yaptığım doğru değildi, bunun bedelini ödedim" dedi. Sözlerinin devamında, dağdan indikten sonra üzerini değiştirmeden ceza yediğini ifade eden Batuhan T., pişmanlığını dile getirdi.