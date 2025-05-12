Alkollü ve ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Nevşehir’de daha önce polis tarafından alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan sürücü, aynı günün ilerleyen saatlerinde motosiklete çarparak birinin ağır yaralandığı kazaya neden oldu.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:00

Paylaş



ABONE OL

Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Türbe Kavşağı'nda meydana gelirken, kural ihlallerine devam eden sürücünün aynı gün içinde ikinci kez alkollü yakalandığı ortaya çıktı.

Nevşehir'in 350 Evler Mahallesi Türbe Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 41 ATD 459 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü M.Ç., kavşağa süratli ve kontrolsüz bir şekilde girerek, ana yolda seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 50 AAE 412 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü orta refüje savrulurken, otomobil de refüje çıkarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü E.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü M.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan C.K. da yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları, motosikletin selektör yaparak ve kornaya basarak kavşağa yaklaştığını, otomobilin ise kontrolsüz şekilde yola fırladığını ifade etti.

Kazayı gerçekleştiren M.Ç.'nin, olaydan birkaç saat önce polis tarafından alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan durdurulduğu ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Alkometreyi üflemeyi reddeden M.Ç.'ye bu gerekçeyle 63 bin 911 TL, kazanın ardından ise çeşitli ihlallerden toplam 46 bin 721 TL olmak üzere, aynı gün içinde toplam 110 bin 632 TL idari para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN