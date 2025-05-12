Adıyaman’da pancar toplarken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, pancar toplarken uçurumdan düşen 60 yaşındaki Hanım Tekdemir hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni bölgedeki bir vatandaş tarafından bulundu.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 05:57

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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, memleketine gelen 60 yaşındaki Hanım Tekdemir, pancar toplarken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Yukarıdağlıca köyünde meydana geldi. İstanbul'da ikamet eden 60 yaşındaki Hanım Tekdemir, memleketi Adıyaman'a misafirliğe geldi. Hanım Tekdemir, akrabasıyla birlikte pancar toplamak amacıyla Yeşilyurt köyü Abacığ Yaylası'na gitti.

Bölgedeki sarp kayalık alanda dengesini kaybeden Tekdemir, kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Olay, mantar arayan bir vatandaş tarafından fark edilip jandarmaya bildirildi. Yapılan incelemeler sonrasında Tekdemir'in cansız bedeni bulundu.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Hanım Tekdemir'in cenazesi ambulansla Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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