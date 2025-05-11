8 kişi hayatını kaybetmişti! Çanakkale'deki katliam gibi kazanın inceleme raporu çıktı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tomruk yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sıcaklığını korurken kazanın inceleme raporu ortaya çıktı. Raporda, kamyon şoförü Oktay Batır'ın Bayramiç’in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliği'nden kaza günü saat 09.30'da Çanakkale'ye götürmek üzere 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği belirtildi. Yapılan incelemelerde kamyonun brandasının olduğu ve tonaj aşımı yapılmadığı tespit edildi. Söz konusu 33 ANK 274 plakalı kamyona geçtiğimiz yıllarda peşe peşe muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan yine ceza kesildiği belirtildi.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde meydana geldi.
Ezine'den Çanakkale yönüne giden Oktay Batır'ın kontrolünü yitirdiği 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, refüjü geçerek karşı şeride devrildi.
Kamyonun kasasındaki tomrukların yola savruldu. Bu sırada Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdi.