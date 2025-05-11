İBB'nin reklam panosu yolcunun üzerine düştü: Metro istasyonunda yaralandı
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda yolculuk yapan Güner Yertek, Maltepe durağında yürüyen merdivenleri kullanırken üzerine reklam panosu düştü. Başından yaralanan Yertek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı.
İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.
ÜZERİNE REKLAM PANOSU DÜŞTÜ
Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu. Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu.