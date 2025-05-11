Yaşam

İBB'nin reklam panosu yolcunun üzerine düştü: Metro istasyonunda yaralandı

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda yolculuk yapan Güner Yertek, Maltepe durağında yürüyen merdivenleri kullanırken üzerine reklam panosu düştü. Başından yaralanan Yertek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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İBB'nin reklam panosu yolcunun üzerine düştü: Metro istasyonunda yaralandı

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı.

İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

ÜZERİNE REKLAM PANOSU DÜŞTÜ

Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu. Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu.

SORUMLUNUN İFADESİ ALINDI

Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

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