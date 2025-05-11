Müşahede altında kalmayı reddetti: Sabaha karşı hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir kişi hafif bir trafik kazası sonrası Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Muayene ve tetkiklerin ardından doktorlar müşahede altında kalmasını önerse de 40 yaşındaki Halil İnan, bu öneriyi kabul etmeyip evine döndü. Sabaha karşı fenalaşan İnan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:17

Paylaş



ABONE OL

Kütahya'nın Emet ilçesinde aracıyla yaptığı kaza sonrası muayene olduğu hastanede müşahede altında kalmayı kabul etmeyen ve sabaha karşı evinde fenalaşan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MÜŞAADE ALTINDA KALMAYI REDDETTİ

Edinilen bilgiye göre, Halil İnan (40) kendi aracı ile hafif çaplı kaza yaptığını söyleyerek gece saatlerinde Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. İnan, muayene ve tetkiklerin ardından doktorların müşahede altında kalma tavsiyesini kabul etmeyerek evine döndü. 2 çocuk babası Halil İnan, sabaha karşı evinde fenalaştı. İnan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN