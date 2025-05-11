Bursa'daki 3 katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında Ayşe Açar (63) hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 05:57

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Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi, Onbaşı Çıkmazı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde inceleme yapan ekipler, Ayşe Açar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Açar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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