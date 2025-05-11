Yaşam

TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalıştılar: 1 çocuk yaralandı

TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuktan birine otomobil çarptı. Kazada 1 çocuk yaralanırken yoldan tesadüfen geçen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalıştılar: 1 çocuk yaralandı

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 çocuktan 1'ine seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpma sonucu yaralanan çocuğa yoldan tesadüfen geçen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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