TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalıştılar: 1 çocuk yaralandı
TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuktan birine otomobil çarptı. Kazada 1 çocuk yaralanırken yoldan tesadüfen geçen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.
Olay, akşam saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 çocuktan 1'ine seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpma sonucu yaralanan çocuğa yoldan tesadüfen geçen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.