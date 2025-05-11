Yaşam

Bolu'da şimşekler geceyi aydınlattı: Ortaya muhteşem manzara çıktı

Bolu'da gece saatleri etkili olan şimşek çakması gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağışla birlikte şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bolu'da şimşekler geceyi aydınlattı: Ortaya muhteşem manzara çıktı

Bolu'da gün boyu kapalı seyreden hava, gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

BOLU'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, bulutların ardından gökyüzünü mor rengine kapladı. Yarım saat boyunca etkili olan sağanak kısa sürede etkisini yitirdi.

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