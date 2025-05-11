Bolu'da şimşekler geceyi aydınlattı: Ortaya muhteşem manzara çıktı
Bolu'da gece saatleri etkili olan şimşek çakması gökyüzünü aydınlattı. Sağanak yağışla birlikte şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bolu'da gün boyu kapalı seyreden hava, gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, bulutların ardından gökyüzünü mor rengine kapladı. Yarım saat boyunca etkili olan sağanak kısa sürede etkisini yitirdi.