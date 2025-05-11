Kars'taki yağışlar sele neden oldu: Dereler taştı ahırlar sular altında

Giriş Tarihi: 11.05.2025 05:15

Kars'ın Akyaka ilçesi sağanak yağmura teslim oldu. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur, sele neden oldu. Dereler taştı, ahırlar sular altında kaldı, tarlara yağmurdan zarar gördü. Yıldırım düşmesi sonu ise bazı evlerde bulunan buzdolabı, televizyon, bilgisayar gibi malzemeler zarar görerek çalışmaz hale geldi.