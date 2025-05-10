Çanakkale'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.05.2025 13:55

Paylaş



ABONE OL

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA) Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.