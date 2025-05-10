Yaşam

Çanakkale'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolunda meydana geldi. Truva Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil, zincirleme kazaya karıştı.

Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)

Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)

Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)

Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)Çanakkale'deki kazadan görüntüler (İHA)