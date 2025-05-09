Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan hükümetinin Türk kara sularına lastik botla ittiği 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme açıklarında yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.