Kartal'da korkunç kaza: Otomobille çarpışan motosiklet küle döndü

Kartal Sahil yolunda gece saatleri seyir halinde ilerleyen bir otomobil ve motosiklet sürücüsü kazaya karıştı. Yaşanan olayda motosiklette yangın çıkarken vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınmasının ardından motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 05:10

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Kaza, saat 22.45 sıralarında Kartal Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, aynı istikamette giden otomobil ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosiklet alev alırken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada bazı vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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