İsrafı önlemek için temelden eğitim veriliyor

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından taşımalı eğitim verilen ilkokullarda gıda güvenliği, gıda kaybı ve israfına yönelik eğitim çalışmaları yapıldı.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 09:28

Paylaş



ABONE OL

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Tırazlar Hüseyin Gümüşlü, Çimentepe Celal Madan ve Özpınar İlkokulu öğrencilerine; gıda güvenliği, gıda kaybı ve israfına yönelik eğitim çalışmaları yapıldı.

Okullarda Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince çizgi film eşliğinde verilen eğitim öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Bu tür eğitim çalışmalarımız görevli arkadaşlarımız tarafından okullarda verilmeye başlandı. Öğrencilerimize gıda güvenliği, gıda kaybı ve gıda israfına yönelik eğitim verilmekte ve küçük yaşta bilinçlenmeleri sağlanmaktadır." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN