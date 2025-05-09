Yaşam

Trafiği tehlikeye düşüren konvoydaki 6 sürücüye para cezası

Kayseri'de trafiği tehlikeye atan konvoydaki sürücüler hakkında cezai işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından tespit edilen 6 sürücüye toplamda 11 bin 916 lira para cezası kesildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Trafiği tehlikeye düşüren konvoydaki 6 sürücüye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı araçların konvoy yaparak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Paylaşıma konu 6 araç sürücüsü polis ekiplerince tespit edildi.

Sürücülere trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.

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