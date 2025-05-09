Trafiği tehlikeye düşüren konvoydaki 6 sürücüye para cezası
Kayseri'de trafiği tehlikeye atan konvoydaki sürücüler hakkında cezai işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından tespit edilen 6 sürücüye toplamda 11 bin 916 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı araçların konvoy yaparak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Paylaşıma konu 6 araç sürücüsü polis ekiplerince tespit edildi.
Sürücülere trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.