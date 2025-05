Aydın'da miniklere trafik eğitimi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan anaokulu ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı olarak güvenli trafik eğitimi verildi. Öğrenciler yaya yolu, üst geçit kullanımı, trafik işaretleri ve kuralları konularında bilgilendirildi.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 05:42

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Sümerpark içerisinde bulunan özel trafik pist ve eğitim alanında Trafik ve İlkyardım Haftası kapsamında Şehit Celal Güngör İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerine yönelik güvenli trafik eğitimi programı düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere yaya yolu ve üst geçit kullanımı ile trafik işaretleri ve kuralları konularında bilgi verildi. Trafik kurallarını adım adım uygulayan miniklere kırmızı düdük ve çeşitli boyama kitapları hediye edildi.

4 BİN 115 ÇOCUĞA TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Etkinlikte konuşan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, "İlçede eğitim ve öğretim döneminin başlamasından buyana 4 bin 115 çocuğumuz bu özel trafik eğitim ve pist alanında uygulamalı olarak trafik eğitimi aldı 'Ağaç yaşken eğilir diyerek', buraya gelen özellikle 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimize yıl boyunca trafik polislerimiz eğitim verdi. Her gün trafik kazalarıyla karşılaşıyoruz. Bu trafik kazaları zaman zaman can kayıplarıyla sonuçlanıyor. Bizlerde bu duruma çok üzülüyoruz. Aslında trafik kurallarına herkes uysa bu acı sonuçlarla karşılaşmayacağız. Motosiklette can güvenliği için vatandaşlarımızın kask takmasını istiyoruz. Çocuklarımıza sorduğumuzda bir kişi, 'Babam kask takıyor' dedi, diğerleri 'Takmıyor' dedi. İnşallah çocuklarımız onları uyaracaklar. İnşallah trafik güvenliği ilçemizde sağlanır ve hiçbir vatandaşımız kaza, bela görmez. Otomobil kullanırken de mutlaka emniyet kemerlerimizi takmalıyız" dedi.

Etkinliğe Kaymakam Huriye Küpeli Kan'ın yanı sıra, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, şube müdürleri, eğitimci trafik polisleri ve jandarma görevlileri, öğretmenler ile veliler de katıldı.

