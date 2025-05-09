İki kadını öldürmekten müebbet hapsi bulunan firariye baskın
İzmir'de iki kadını öldürmek suçunda hakkında 2 kez müebbet hapis cezası bulunan firari G.S. polis ekipleri tarafından düzenlenen baskınla yakalandı. Şüpheli Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Araştırmada 2019 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülen 2 kadın ile ilgil gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kezı müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firari, saklandığı adreste yakalandı. Cinayet zanlısı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S., cezaevine gönderildi.