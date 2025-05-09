Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 09.05.2025 01:51

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Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 06 CZB 842 plakalı otomobil ile Ö.F.S. yönetimindeki 54 YV 357 plakalı Mercedes hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.Ç. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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